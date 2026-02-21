Bandar Lampung (Lampost.co) — Terjadi kebakaran hebat melanda sebuah pangkalan gas elpiji di kawasan Jalan Sultan Agung, Kota Sepang, Bandar Lampung, Jumat, 20 Februari 2026 sekitar pukul 22.00 WIB.

Kobaran api yang cepat membesar sempat memicu kepanikan warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas.

Menurut keterangan saksi mata di lokasi, api mulai terlihat sekitar pukul 22.00 WIB dari bagian dalam gudang penyimpanan.

Tak lama kemudian terdengar suara ledakan keras yang diduga berasal dari tabung gas yang terkena panas tinggi.

“Awalnya ada asap hitam pekat, terus tiba-tiba api besar langsung menyambar. Terus ada suara ledakan, warga langsung lari menjauh,” ujar Agus, salah satu warga setempat.

Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) segera mengerahkan 5 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian.

Petugas sempat mengalami kesulitan karena banyaknya material yang mudah terbakar dan risiko ledakan susulan serta jalan masuk yang sempit.

Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam peristiwa ini.

Namun kerugian materiil perkiraannya mencapai ratusan juta rupiah mengingat bangunan pangkalan dan ratusan tabung gas hangus terbakar.

Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara mengarah pada kebocoran gas di area pangkalan. Namun tim Inafis rencananya akan melakukan olah TKP pada pagi harinya.

Fauzan Al Djabar/Magang