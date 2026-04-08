Bandar Lampung (Lampost.co) –– Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terus memastikan jantung KPU berada dalam kondisi terbaik. Jantung KPU tersebut yakni sumber daya manusia (SDM), terutama yang berada di provinsi, kabupaten dan kota.

Hal tersebut yang tertanamkan saat orientasi tugas (Ortug) Anggota KPU Provinsi Gelombang V dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Gelombang XII Tahun 2026. Kegiatan tersebut tergelar di Rindam Jaya, Jakarta, Minggu-Kamis, 5-9 April 2026.

Sementara kegiatan ini juga merupakan persiapan awal pemilu. Sesuai amanat undang-undang, tahun 2027 atau 20 bulan sebelum Pemilu 2029. KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah harus memulai tahapan.

“Orientasi tugas (ortug) ini dilakukan untuk memastikan jantung KPU, yakni sumber daya manusia (SDM) berada dalam kondisi terbaik.” kata Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, dalam siarannya, Rabu, 8 April 2026.

Kemudian ortug ini bukan sekadar pelatihan teknis. Ini adalah upaya KPU untuk menjaga dan merawat integritas jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota. Dalam ortug, disiplin tertanamkan, penyatuan standar kerja dan penguatan pemahaman akan tugas.

“SDM yang terawat adalah kunci utama untuk melayani pemilih dengan adil dan memastikan pesta demokrasi berjalan tanpa cela,” katanya.