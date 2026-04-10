Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Kota Bandar Lampung secara resmi melantik sebanyak 75 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2025, Kamis, 9 April 2026. Pelantikan ini sebagai bagian dari penguatan tenaga fungsional di sektor pendidikan.

Pelantikan tersebut di Gedung Semergou. Hadir jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eka Afriana mewakili Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana pada kegiatan tersebut.

“Penyerahan Surat Keputusan (SK) ini bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk apresiasi Pemerintah Kota Bandar Lampung. Apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para guru dalam mencerdaskan generasi bangsa,” katanya.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kualitas pendidikan di daerah semakin meningkat seiring hadirnya tenaga pendidik yang profesional, kompeten, dan berintegritas.