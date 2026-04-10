Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Kota Bandar Lampung secara resmi melantik sebanyak 75 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2025, Kamis, 9 April 2026. Pelantikan ini sebagai bagian dari penguatan tenaga fungsional di sektor pendidikan.

Pelantikan tersebut di Gedung Semergou. Jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung menghadiri kegitan itu.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eka Afriana, mewakili Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.

Dalam sambutannya, Eka Afriana menyampaikan harapan agar para guru PPPK tersebut dapat terus meningkatkan kinerja. “Para guru harus menunjukkan dedikasi, integritas, serta loyalitas dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peran guru sangat strategis dalam mendukung proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Bandar Lampung.