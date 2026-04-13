Bandar Lampung (Lampost.co) –– Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin partai menyambut pesta demokrasi ke depan.

Hal tersebut tampak dalam kegiatan Konsinyering Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI di Jakarta, Minggu, 12 April 2026. PSI mengundang DPW seluruh Indonesia untuk menyamakan gerak langkah dari pusat hingga ke daerah.

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep dalam keterangannya mengatakan partai sudah mulai menyiapkan mesin politik untuk menghadapi Pemilu 2029. Persiapan itu antara lain melalui penguatan struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

“Kalau bisa akhir tahun ini udah selesai semua sampai tingkat desa supaya nanti 2029 kita tinggal siap ‘perang’ saja,” kata Kaesang.

Kemudian Kaesang juga mengingatkan kepada seluruh jajaran pengurus dan kader PSI untuk jangan melupakan persiapan untuk verifikasi partai politik pada 2027.

“Tapi jangan lupa ya, sebelum nanti kita siap ‘perang’ di 2029, 2027 kita siap dulu untuk verifikasi,” ujarnya.

Selanjutnya Kaesang menjelaskan pembentukan struktur partai hingga tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) telah mencapai 74 persen atau sebanyak 5.372 unit di tingkat kecamatan.

Menurutnya, keberadaan struktur partai yang lengkap hingga ke desa menjadi kunci untuk memperkuat kesiapan PSI dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.

“Buat saya ini adalah suatu pencapaian yang sangat-sangat sangat baik. Karena ketika pertama kali saya memimpin partai ini semuanya kan masih kosong, bahkan DPD pun masih banyak yang kosong. Tapi alhamdulillah sekarang sudah punya perwakilan di kecamatan dan ada sudah ada 5.000 lebih,” kata Kaesang.

Kemudian ia menambahkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI akan terus membantu jajaran pengurus daerah. Terutama dalam mempercepat pembentukan struktur hingga tingkat desa guna memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dengan penguatan organisasi tersebut, PSI optimistis dapat meningkatkan kesiapan dan daya saing partai dalam menghadapi pemilu mendatang.

Sekretaris Dewan Pembina PSI Sis Grace Natalie menegaskan keterbukaan PSI untuk semua. Partainya membuka pintu selebar-lebarnya bagi para tokoh nasional yang ingin bergabung untuk memperkuat kepengurusan partai.

“PSI adalah partai super terbuka. Semua orang diterima, semua orang adalah pemegang saham,” kata Sis Grace.

Ketua DPW PSI Provinsi Lampung, Achmad Ridho Julian mengatakan usai Konsinyering DPW PSI di Jakarta, Minggu, 12 April 2026. PSI Lampung segera memperkuat struktur hingga Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) tingkat desa/kelurahan. Targetnya bulan Agustus selesai 100% sesuai instruksi DPP PSI.

Kemudian ia menyampaikan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep teragendakan menyapa para kader PSI Lampung. Agenda tersebut terlaksana di Ballroom Emersia Hotel Bandar Lampung, Minggu, 19 April 2026. Kedatangannya dalam rangka konsolidasi dan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) DPW PSI Provinsi Lampung.