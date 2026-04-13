Bandar Lampung (Lampost.co) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Lampung bergerak cepat memasang target pembentukan struktur partai hingga akar rumput,

Partai berlogo gajah tersebut memiliki target membentuk struktur partai hingga Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) tingkat desa/kelurahan.

“Kita mulai membentuk struktur tingkat DPRt di Desa/Kelurahan. Targetnya 3 bulan ini selesai 2.654 Desa/Kelurahan. Itu sudah komitmen dari ketua-ketua DPD PSI Kabupaten/Kota,” kata Sekretaris DPW PSI Lampung, Beni Batara, Senin, 13 April 2026.

Kemudian ia optimis untuk bisa merealisasikan hal tersebut. Pihaknya akan bergerak dengan cara pendekatan dan menggandeng beberapa tokoh. Mulai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, dan komunitas.

“Yang pasti pendukungnya Pak Jokowi kita libatkan semua dalam menyelesaikan struktur tingkat DPRt. Setelah itu kita akan adakan Rakorda di 15 Kabupaten/Kota,“ katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep teragendakan menyapa para kader PSI Lampung. Agenda tersebut terlaksana di Ballroom Emersia Hotel Bandar Lampung, Minggu, 19 April 2026.

Kedatangannya dalam rangka konsolidasi dan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Lampung.

“Ya, PSI Lampung dalam waktu dekat akan mengadakan Rakorwil, Minggu, 19 April 26 di Ballroom Emersia Hotel Bandar Lampung. Tujuan dan hasil Rakorwil adalah mengkonsolidasikan DPD DPC Kabupaten/Kota se Lampung,” katanya.