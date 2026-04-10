Bandar Lampung (Lampost.co) –– Polisi meringkus seorang pria Adi Turmuji (30) lantaran nekat merekam tetangganya yang sedang mandi di sebuah rumah kontrakan, Kelurahan Perwata, Bandar Lampung.

Aksi asusila warga Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini terbongkar setelah korban memergoki langsung ponsel pelaku di celah dinding kamar mandi, hingga ditangkap Polsek Teluk Betung Timur.

Peristiwa memalukan tersebut menimpa JA (21) pada Sabtu, 4 April 2026, sekitar pukul 18.30 WIB. Korban yang semula tidak menaruh curiga, mendadak melihat lensa kamera ponsel mengarah ke arahnya melalui lubang kecil di dinding.

Kapolsek Teluk Betung Timur, Kompol Toni Apriadi mewakili Kapolresta Bandar Lampung menjelaskan, pelaku menjalankan aksinya dengan memanfaatkan celah sempit di dinding kamar mandi. Pelaku sengaja mengincar lubang pada bagian bahan PVC untuk mengintip aktivitas korban.

“Pelaku mengintip dan merekam korban secara diam-diam menggunakan telepon genggam. Melalui celah dinding kamar mandi tersebut,” kata Kompol Toni, Jumat, 10 April 2026.

Sadar menjadi objek rekaman, JA spontan bereaksi keras. Korban langsung menyiramkan air ke arah sumber kamera tersebut dan segera melabrak pelaku yang tinggal tepat di sebelah kontrakannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual gorengan ini mengaku sudah dua kali melancarkan aksi serupa terhadap korban.

“Pelaku mengaku sudah dua kali beraksi. Namun, pada upaya yang terakhir ini, ia belum sempat merekam karena korban lebih dulu memergokinya,” ujar Kapolsek.

Polisi Sita Barang Bukti

Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita satu unit telepon genggam milik AT yang ia gunakan untuk menjalankan aksi bejatnya tersebut. Saat ini, pelaku harus mendekam di sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

“Kami sudah menahan pelaku di Mapolsek Teluk Betung Timur guna menjalani proses hukum lebih lanjut,”katanya.