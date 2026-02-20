Bandar Lampung (lampost.co)–Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung memperkuat pengamanan wilayah guna menjamin ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) sepanjang bulan suci Ramadhan. Petugas memastikan pengawasan terhadap pelaku usaha tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki Erwandi, menjelaskan bahwa para pelaku usaha telah menerima Surat Edaran (SE) mengenai kebijakan operasional selama bulan puasa. Salah satu poin utama dalam aturan tersebut adalah kewajiban memasang tirai penutup bagi rumah makan yang beroperasi di siang hari.

“Sejauh ini pantauan kami di lapangan menunjukkan kondisi yang baik. Para pengusaha kooperatif dengan menutup tirai dan mematuhi aturan dalam SE tersebut,” ujar Ahmad Nurizki, Jumat, 20 Februari 2026.

Bukan Sweeping

Nurizki menegaskan bahwa personel Satpol PP tidak melakukan tindakan sweeping atau penggeledahan sepihak. Pihaknya lebih memfokuskan kegiatan pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta patroli keliling kota untuk memastikan Trantibum tetap terjaga.

“Kegiatan kami bukan sweeping, melainkan lebih kepada monev anggota dan pelaksanaan Trantibum melalui patroli rutin,” tegasnya. (Magang/Intan)