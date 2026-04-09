Bandar Lampung (Lampost.co) –– Sinergi antar lembaga diperlukan untuk mewujudkan pemilihan umum (pemilu) yang jujur, adil dan berintegritas. Hal tersebut tersampaikan saat Hari Ulang Tahun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ke 18 tahun (9 April 2008 – 9 April 2026) mengukuhkan demokrasi.

Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami mengatakan sinergi antar lembaga terus diperkuat. Ini sebagai dedikasi dan komitmen dalam menjaga integritas keadilan serta kualitas demokrasi Indonesia menjadi lebih baik.

“Sinergi antara penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait semakin kuat dalam mewujudkan pemilu yang jujur adil dan berintegritas,” kata, Kamis, 9 April 2026.

Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helfi Assegaf mengapresiasi dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bawaslu. Usia 18 tahun bukti dedikasi tanpa henti dalam mengawal martabat demokrasi tanah air.

“Sejak awal pembentukannya hingga kini, Bawaslu memastikan bahwa setiap suara rakyat terjaga. Ini tantangan demokrasi,” katanya.

Pangdam XXI/Radin Inten, Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyampaikan dengan bertambahnya usia, selalu menjadi lembaga yang dapat memberikan dedikasi tanpa henti untuk negeri.

“Semoga Bawaslu selalu menjadi lembaga yang dapat memberikan dedikasi tanpa henti. Terutama dalam mengawal martabat dan mengukuhkan demokrasi Indonesia,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Zulkarnain menyampaikan Bawaslu terus mengawal martabat demokrasi. Apalagi kedepan tantangan demokrasi akan semakin kompleks.

“Namun kami percaya bahwa Bawaslu terus menjadi pilar utama dalam menghadirkan pemilu yang bersih transparan dan tanggung jawab. Kemudian terus bertumbuh menjadi lembaga yang inovasi dalam pengawasan,” katanya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Erizal mengatakan demokrasi harus terus masyarakat kawal. “Bawaslu terus tumbuh menjadi lembaga yang inovatif dalam pengawasan, tegas dalam penegakan hukum pemilu dan selalu dekat di hati masyarakat sebagai pengawal kedaulatan rakyat. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu,” katanya.