Bandar Lampung (lampost.co)–Kabar gembira bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Wali Kota Eva Dwiana memberikan kepastian bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) akan segera dicairkan paling lambat satu minggu sebelum hari raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Eva Dwiana saat memimpin apel Satgas Operasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini diambil guna memberikan ketenangan bagi para pegawai dalam menyambut persiapan hari raya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran khusus agar hak para ASN diterima tepat waktu.

“Kami pastikan untuk THR ASN, insyaallah satu minggu sebelum lebaran sudah cair semua. Harapannya, ini bisa digunakan dengan bijak untuk keperluan keluarga,” ujar Eva Dwiana pada Jumat, 6 Maret 2026.

Pemkot Bandar Lampung berkomitmen menjaga kesejahteraan pegawainya melalui ketepatan waktu distribusi tunjangan. Eva Dwiana menambahkan bahwa saat ini proses administrasi sedang berjalan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dipastikan tidak ada kendala berarti dalam teknis penyaluran nantinya.

Fokus Pelayanan Publik Tetap Utama

Dengan adanya kepastian suntikan dana segar ini, para ASN diharapkan tetap berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah menekankan agar fokus kerja tidak menurun di penghujung bulan Ramadan meskipun mulai memasuki persiapan masa cuti bersama.

Pencairan yang dilakukan satu minggu sebelum hari raya diharapkan mampu membantu perputaran ekonomi lokal di pasar-pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan di Kota Bandar Lampung seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi rumah tangga. (Magang/Fauzan)