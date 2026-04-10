Bandar Lampung (Lampost.co)— Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Komjen Pol (Purn) Dr Akhmad Wiyagus menekankan kepada Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana agar pegawai yang WFA tetap berkontribusi pada efisiensi. Seperti mematikan listrik dan AC sebelum meninggalkan kantor.

“Kami juga menyarankan ASN menggunakan transportasi publik atau bersepeda pada hari-hari tertentu untuk mendukung gaya hidup sehat dan penghematan energi,” ujarnya, Jumat, 10 April 2026.

Mantan Kapolda Lampung ini mengungkapkan bahwa saat ini, proporsi WFA di Kota Bandar Lampung masih di angka 25 persen sebagai masa transisi. Dan ini akan terus terevaluasi hingga nantinya bisa mencapai 50 persen sesuai kebijakan kepala daerah.

“WFA dapat menghemat energi dan biaya operasional kantor, tapi pemerintah tetap eksis dan produktif dalam situasi apa pun,” kata Wamendagri.

Sebelumnya, Wamendagri, Akhmad Wiyagus mengunjungi dua lokasi pelayanan milik Pemerintah Kota Bandar Lampung. Yakni Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam tinjauan tersebut, Wiyagus melihat langsung berbagai layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, peninjauan ke kantor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Bandar Lampung dan kantor Kelurahan Kupang Teba.

Aksi nyata efisiensi juga Wamendagri tunjukan dengan berkendaraan listrik dari kantor Pemkot Bandar Lampung menuju Bandara Raden Intan. Bahkan tanpa pengawalan protokoler. Kendaraan listrik ini menjadi solusi pengematan BBM, di tengah kondisi saat ini.