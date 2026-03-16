Bandar Lampung (Lampost.co) — Bandar Udara (Bandara) Radin Inten II Provinsi Lampung melakukan antisipasi dan mitigasi cuaca buruk saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Koordinasi dengan semua pihak siap siaga terlaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan.

Hal tersebut disampaikan oleh General Manager Bandara Internasional Radin Inten II, Kiki Eprina Arieanti. Ia mengatakan, mengenai cuaca buruk, pihaknya berkoordinasi dengan BMKG dan maskapai.

“Ya kami koordinasi intens dengan BMKG, supaya kami ada informasi awal ya dari BMKG. Kami juga koordinasi intens dengan Airline, supaya delay manajemennya juga lebih dipegang,” katanya, Senin, 16 Maret 2026.

“Seperti kemarin, ada kejadian bad weather. Pesawat yang seharusnya landing Lampung, akhirnya RTB lagi atau return to base ke Jakarta. Jadi penumpangnya belum bisa landing di Lampung. Begitupun penumpang di Lampung, nunggu pesawat lagi sampai bisa ke Jakarta. Karena cuaca, visibilitinya hanya 300 meter,” tambahnya.

Fasilitas Ruang Tunggu

Kemudian pihak bandara juga menyiapkan fasilitas ruang tunggu yang nyaman apabila ada pesawat yang delay karena cuaca buruk.

Jajarannya memastikan keadaan ruang tunggu dalam keadaan baik dan nyaman. Selanjutnya berkoordinasi ke tenant untuk buka sesuai dengan jam operasi bandara.

“Kapasitas 790 kursi ruang tunggu. Lalu musala, toilet, smoking room, ruang menyusui dan tenant menjadi pelayanan publik bila cuaca buruk,” katanya.