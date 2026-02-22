Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan gempa bumi. Gempa bumi 3.2 magnitudo pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Minggu, 22 Februari 2026 pukul 18:06:46 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa tersebut dengan kedalaman 14 km.

“Gempa 3.2 magnitudo, Minggu, 22 Februari 2026 pukul 18:06:46 WIB. Lokasi episentrum 6.52 LS – 103.37 BT di laut 160 km Barat Daya Pesisir Barat – Lampung. Dengan kedalaman 14 Km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.