Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi 2.6 magnitudo pada wilayah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Kamis, 5 Maret 2026 pukul 09:33:37 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id, gempa tersebut dengan kedalaman 3 km.

“Gempa 2.7 magnitudo, Kamis, 05 Maret 2026 pukul 09:33:37 WIB. Lokasi epicentrum -5.71 LS 104.25 BT. Kedalaman 3 Km di laut 54 km Barat Daya Tanggamus – Lampung,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.