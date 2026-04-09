Bandar Lampung (Lampost.co) – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu Provinsi Lampung melaksanakan apel di halaman Kantor Bawaslu Provinsi Lampung, Rabu, 9 April 2026.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar memimpin apel peringatan HUT ke-18 Bawaslu. Turut hadir Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Suheri, Gistiawan, Tamri, Ahmad Qohar, Hamid Badrul Munir, dan Plt. Kepala Sekretariat Achmad Sutiono serta jajaran.

“Kegiatan ini sebagai bentuk refleksi perjalanan kelembagaan sekaligus penguatan komitmen dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia,” kata Iskardo.

Kemudian dalam amanatnya menegaskan bahwa peringatan hari jadi ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Tetapi menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan refleksi terhadap perjalanan lembaga dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Selanjutnya ia juga menyampaikan bahwa perjalanan selama 18 tahun merupakan proses panjang. Terutama dalam memperkuat peran kelembagaan, meningkatkan kualitas pengawasan, serta membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Selanjutnya Iskardo menegaskan bahwa Bawaslu hadir tidak hanya sebagai lembaga pengawas pemilu. Tetapi juga sebagai penjaga demokrasi, pengawal keadilan pemilu, dan pelindung hak pilih masyarakat. Sejak pertama kali terbentuk, Bawaslu terus mengalami perkembangan.

“Baik dari sisi kewenangan, struktur kelembagaan, maupun kualitas pengawasan yang semakin adaptif terhadap dinamika zaman,” katanya.

Menurutnya, tantangan pengawasan pemilu ke depan akan semakin kompleks. Ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi, meningkatnya penggunaan media sosial, potensi penyebaran hoaks, dan praktik politik uang. Bahkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.

“Peringatan HUT ke-18 ini hendaknya menjadi momentum refleksi bagi kita semua. Kita harus memastikan bahwa setiap tugas terlaksanakan dengan penuh integritas, menjaga profesionalitas. Serta terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” Ujar Iskardo.

Kemudian ia menekankan pentingnya memperkuat tiga aspek utama dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Yaitu integritas sebagai fondasi utama lembaga, profesionalitas dalam menjalankan pengawasan secara objektif dan sesuai aturan. Serta solidaritas dan kolaborasi seluruh jajaran untuk memastikan pengawasan pemilu berjalan optimal.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola administrasi, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Terutama pada lingkungan Bawaslu menjadi hal penting dalam menjawab tantangan demokrasi ke depan.

Tanda Kehormatan

Kemudian sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-18 Bawaslu. Terlaksanakan pula penyerahan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Jajajran Bawaslu Provinsi Lampung. Terutama yang telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas negara.

Adapun penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun yaitu: Andi Trisandi (Pengadministrasi Keuangan). Kukuh Julian (Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesawaran). Angkondo Islami (Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan)

Penganugerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi negara atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, serta kedisiplinan. Terutama dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara lingkungan Bawaslu.

Rangkaian kegiatan peringatan kemudian berlanjut dengan prosesi pemotongan tumpeng. Inisebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 18 tahun Bawaslu dalam mengawal demokrasi Indonesia. Pemotongan tumpeng juga menjadi wujud harapan agar semakin kuat, profesional, dan dipercaya masyarakat. Terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu.

Selanjutnya melalui momentum HUT ke-18 ini. Bawaslu Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan, dan memperkuat integritas lembaga. Serta menjaga marwah demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.