Bandar Lampung (Lampost.co) – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela berkomitmen memberikan kontribusi terbaik bagi komunitas disabilitas di Provinsi Lampung.

Hal tersebut tersampaikan saat Safari Ramadhan dan silaturahmi bersama anak-anak difabel. Kegiatan terlaksana pada Aula SLB Negeri PKK Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Kamis (5/3/2026). Kehadiran Ketua Umum Persatuan Komunitas Disabilitas Lampung (PKDL) tersambut hangat dan penuh keceriaan oleh para siswa

“Walaupun kontribusi kami mungkin belum maksimal. Kami akan terus berupaya menyatukan energi dan bekerja bersama. Apalagi untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh komunitas disabilitas di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Kemudian ia menyerahkan secara simbolis sebanyak 130 paket sembako kepada para siswa tersebut. Wagub Jihan menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya. Karena dapat berkumpul bersama para siswa di Bulan Suci Ramadan.

“Saya sangat bersyukur dan bahagia karena hari ini bulan suci Ramadhan, bisa berkumpul dengan adik-adik semua,” ujarnya.

Kemudian Wagub Jihan juga menyampaikan salam dari Gubernur Lampung serta Ketua TP PKK Provinsi Lampung kepada para siswa yang hadir. “Beliau menyampaikan salam hangat dan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan kepada adik-adik semua,” ujarnya.

Kemudian Wagub Jihan juga menyapa para siswa dan menanyakan tentang pelaksanaan ibadah puasa mereka. Ia berharap para siswa dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar hingga akhir Ramadhan.

Pererat Kebersamaan

Selain itu, Wagub Jihan mengapresiasi seluruh jajaran SLBN PKK Provinsi Lampung yang telah mendampingi serta membimbing para siswa. Terlebih dalam menempuh pendidikan dan menjalani aktivitas sehari-hari.

Kemudian ia menambahkan bahwa kegiatan silaturahmi di bulan Ramadhan menjadi momentum. Terlebih untuk mempererat kebersamaan sekaligus berbagi kebahagiaan.

“Bulan Ramadhan adalah kesempatan bagi kita semua untuk terus menjalin silaturahmi serta berbagi kebahagiaan dan sukacit. Khususnya bersama adik-adik siswa-siswi SLBN PKK Provinsi Lampung,” ujarnya.

Wagub Jihan juga menyampaikan bahwa Ramadhan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan ketakwaan. Menurutnya, kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan tidak diukur dari kesempurnaan fisik maupun jabatan. Melainkan dari ketulusan hati dalam menjalankan perintah-Nya.

Kegiatan Safari Ramadhan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Sekaligus menjadi momentum berbagi kebahagiaan dengan para siswa difabel di bulan suci Ramadhan.