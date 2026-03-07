Bandar Lampung (Lampost.co) — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung bergerak cepat melakukan aksi tanggap darurat.

Upaya ini guna membantu masyarakat yang terdampak banjir akibat intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah kota beberapa jam yang lalu.

Aksi ini merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Bandar Lampung untuk memastikan keselamatan warga. Serta meminimalisir dampak kerugian material di titik-titik rawan banjir.

Pantauan terkini pada Sabtu, 7 Maret 2026 di Perum Tanjung Raya Permai, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Terpantau BPBD melakukan aksi tanggap bencana mengevakuasi warga menggunakan perahu karet ke daerah yang tidak terkena banjir.

“Kami telah menyiagakan personel di seluruh kecamatan. Fokus utama kami adalah keselamatan jiwa dan memastikan kebutuhan dasar warga yang mengungsi dapat terpenuhi segera,” kata Gusti Wardana selaku Danton BPBD Kota Bandar Lampung.

Ia pun mengimbau agar warga tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem susulan.

“Buat masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati dengan potensi cuaca ekstrem dan bencana susulan,” ujarnya.

(Fauzan Al Djabar/Magang)