Bandar Lampung (Lampost.co) — Dr. Budiono terpilih sebagai Koordinator Presidium Wilayah Korps Alumni HmI (KAHMI) Wilayah Provinsi Lampung periode 2026–2031. Budiono menggantikan pimpinan sebelumnya, Abi Hasan Muan.

Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Lampung ini terpilih berdasarkan Musyawarah Wilayah (Muswil) IV Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Lampung. Kegiatan tersebut tergelar pada Gedung DPD Perwakilan Lampung, Sabtu, 7 Maret 2026.

Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi alumni HMI sekaligus menentukan arah kepemimpinan organisasi lima tahun ke depan. Selain Budiono, ada empat orang lainnya terpilih menjadi anggota presidium yakni Topan Indra Karsa, Yuhadi, Zam Zanariah, dan Heru Juabdin Sada.

Muswil yang mengusung tema “Konsolidasi KAHMI untuk Lampung Maju” itu terhadiri unsur Majelis Nasional KAHMI. Lalu, Koordinator Wilayah KAHMI Lampung, Majelis Daerah KAHMI dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Turut serta juga para alumni Himpunan Mahasiswa Islam dari berbagai latar belakang profesi.

Kemudian dalam sambutannya, Budiono mengatakan jaringan alumni HMI kini telah tersebar luas pada berbagai sektor strategis. Jika terkelola dengan baik, jaringan ini dapat bertransformasi menjadi kekuatan besar yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

​”Muswil ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi,” ujar Budiyono.

Selanjutnya, ia berharap KAHMI tidak sekadar menjadi wadah silaturahmi bagi para alumni semata. KAHMI harus mampu hadir sebagai kekuatan intelektual yang aktif menyumbangkan gagasan-gagasan cerdas demi kemajuan Provinsi Lampung ke depan.

FORHATI

Sementara itu, Hayati Nufus terpilih sebagai Koordinator Presidium Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Wilayah Provinsi Lampung periode 2026-2031. Ia didampingi dua presidium lainnya yakni, Efa Rodiah Nur, dan Elvira Umihanni.

Ketiganya mengemban amanah untuk memperkuat peran strategis alumni perempuan HMI di berbagai sektor. Mulai dari bidang pendidikan, sosial, hingga pengembangan kepemimpinan perempuan Provinsi Lampung.

​Selain menetapkan struktur kepengurusan baru, Muswil IV KAHMI Lampung juga fokus pada pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya.

Forum ini pun merumuskan sejumlah rekomendasi strategis guna mendukung pembangunan daerah serta optimalisasi peran alumni HMI. Terlebih dalam dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Lampung.