Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan kinerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, Pemkot Bandar Lampung juga telah menyalurkan dana operasional untuk Ketua RT, Babinsa, Babinkamtibmas, Kepala Lingkungan dan Linmas.

Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, selain tukin dan THR untuk ASN. Dana operasional untuk Ketua RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas Kepala Lingkungan dan Linmas juga telah tersalurkan.

“Alhamdulillah kemarin kita telah menyalurkan THR, Tukin dan dana operasional,” jelas Eva Dwiana, Selasa 17 Maret 2026.

Selain ASN, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah menyalurkan THR kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Kemudian juga dana operasional organisasi wanita dan kader posyandu.

“Penyaluran THR dan dana operasional ini, harapannya dapat membantu para pegawai dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari raya. Sekaligus mendorong peningkatan daya beli masyarakat,” tambah Eva Dwiana.

Kemudian Bunda Eva menyampaikan bahwa pemberian THR merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja para pegawai. Terlebih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berharap agar THR ini dapat termanfaatkan dengan baik dan bijak.

“Ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada seluruh pegawai. Semoga dapat membantu kebutuhan menjelang hari raya dan memberikan kebahagiaan bagi keluarga,” ujarnya.