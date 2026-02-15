Bandar Lampung (Lampost.co): Sejumlah warga Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur (Lamtim), membuat konten kreatif di jalan berlubang dengan memasang spanduk bertuliskan “Grand Opening Wisata Telaga Sewu.”

Para remaja bermain dan berenang di kubangan air yang menggenangi badan jalan rusak tersebut. Jalan itu menghubungkan Purbolinggo dengan Kota Metro dan Kecamatan Sukadana sehingga masyarakat sering melintasinya setiap hari.

Menanggapi aksi warga, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyatakan pemerintah daerah langsung bergerak cepat. Ia memastikan pemerintah memasukkan ruas jalan yang viral itu ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Ia menilai aksi tersebut menunjukkan kreativitas warga sekaligus membantu pemerintah memperoleh informasi detail tentang titik kerusakan.

“Hari ini Pemkab Lampung Timur langsung bergerak cepat. Saya memerintahkan dinas terkait untuk menimbun seluruh lubang di jalan itu,” ujar Ela, Minggu, 15 Februari 2026.

Ia menegaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan ruas jalan tersebut pada 2026 dan akan memperbaikinya secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

Hari ini petugas bersama komunitas sosial dan masyarakat setempat menutup sejumlah lubang di badan jalan agar kendaraan dapat melintas dengan lebih aman.

“Selain itu, kami memasukkan jalan yang sempat viral tersebut ke dalam anggaran Pemkab untuk pembenahan menyeluruh,” katanya.

Ela menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan rekan-rekan media yang aktif menyampaikan informasi detail mengenai kondisi infrastruktur di lapangan. Ia menilai kritik kreatif seperti itu mendorong pemerintah meningkatkan pelayanan.

“Kami berterima kasih kepada masyarakat dan teman-teman media yang memberi dukungan, perhatian, serta informasi yang membangun,” ujarnya.

Selama masa jabatannya, Ela menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama. Ia menegaskan pemerintah daerah terus berkomitmen membangun sarana pendukung lain di wilayah tersebut dan menjalankan perbaikan infrastruktur secara bertahap sesuai prioritas daerah.