Bandar Lampung (Lampost.co) – Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan capaian pembangunan sebagai pijakan utama dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Sejumlah indikator menunjukkan tren positif, meski tantangan struktural masih perlu ditangani secara serius.

Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang, menyebut pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025 mencapai 5,28 persen. Angka ini melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 5,11 persen dan juga lebih tinggi dari rata-rata Sumatera sebesar 4,81 persen.

Menurut dia, capaian tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mendorong akselerasi pembangunan pada 2027.

“Ini menjadi modal penting agar pembangunan ke depan lebih optimal dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” kata Anang.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemprov juga mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 9,66 persen atau sudah berada pada level satu digit. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,21 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Sementara inflasi tetap terkendali di angka 1,25 persen dan indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 73,98.

Ketimpangan dan Kemiskinan Desa Masih Jadi PR

Di balik capaian tersebut, Anang mengakui masih ada tantangan yang perlu mendapat perhatian. Jumlah penduduk miskin di Lampung masih sekitar 860 ribu jiwa, dengan mayoritas berada di wilayah perdesaan.

Kondisi ini menuntut pemerintah untuk merancang program yang lebih tepat sasaran, terutama dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dari sisi infrastruktur, ketimpangan juga masih terlihat. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota rata-rata baru mencapai 48,30 persen. Angka ini tertinggal dibandingkan jalan provinsi maupun nasional, sehingga berpotensi memperlebar disparitas pembangunan.

Anang menegaskan, seluruh capaian dan tantangan tersebut menjadi bahan utama dalam merumuskan kebijakan RKPD 2027. Pemerintah akan mengarahkan fokus pada percepatan pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, serta penguatan sektor industri berbasis potensi daerah.

“Ke depan, kami dorong pembangunan yang lebih merata dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

(Intan Tyas/Magang)