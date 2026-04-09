Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menginjak usia 18 tahun (9 April 2008 – 9 April 2026). Dengan semangat “Mengukuhkan Demokrasi”. Bawaslu berkomitmen mengawal dan menjaga kualitas demokrasi.

Namun masih ada beberapa catatan evaluasi dan pekerjaan rumah untuk Bawaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota se Lampung yang perlu menjadi atensi. Hal tersebut tersampaikan oleh Akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung sekaligus Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Periode 2018-2023, Candrawansah.

“Masih banyak pekerjaan rumah Bawaslu di usia ini. Belum lagi tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu menurut saya masih rendah. Apalagi jajaran bawah penyelenggara pemilu yang terlibat kasus hukum,” katanya, Kamis, 9 April 2026.

Kemudian ia mengatakan Bawaslu harus menampilkan pekerjaan hasil pengawasan, bukan mengklaim hasil dari KPU dan jajarannya. Provinsi Lampung ini saja, semua orang mengetahui bagaimana hiruk pikuk Pilkada Metro 2024 dengan diskualifikasi hanya calon wakil walikota.

Saat itu calon wakil walikota nomor urut 2 yang juga petahana, Qomaru Zaman tidak diikutsertakan dalam Pilkada Metro 2024. Hal itu karena Qomaru Zaman terbukti sah melakukan pelanggaran pidana pemilu berupa penyalahgunaan bantuan sosial.

Selanjutnya mengenai Pilkada Pesawaran 2024. Saat itu pasangan nomor urut 1, Aries Sandi Darma Putra dan Supriyanto terdiskualifikasi karena kasus ijazah palsu Aries Sandi. Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Ini cermin bahwa harus ada evaluasi yang menyeluruh baik dari tatanan perekrutan maupun tatanan kinerja pengawas itu sendiri,” katanya Tim Asistensi Ketua Bawaslu Lampung tahun 2007 – 2012 ini.

Kemudian tidak terlepas dari itu, semua orang akan mempertanyakan kinerja jajaran Bawaslu dengan adanya hal tersebut. Buruknya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, jelas ada andil Bawaslu dan jajarannya. Baiknya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, belum tentu masyarakat akan menilai baiknya kinerja Bawaslu.

“Jadi, Bawaslu bukan hanya independen dan mandiri sebagai slogan. Tapi harus mandiri dan independen dalam penyampaian hasil kinerja jajaran,” kata Ketua Panwaslu Kota Bandar Lampung 2017-2018 ini.

Walaupun demikian, keterlibatan Candrawansyah selama 11 tahun bergabung menjadi bagian Bawaslu tetap mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 kepada Bawaslu Republik Indonesia. Semoga dapat selaras dengan slogan ulang tahun ini “Mengukuh Demokrasi” dan tentu penegak keadilan pemilu

“Ya dengan momen ulang tahun Bawaslu yang ke 18 semoga semakin menegakkan keadilan Pemilu,” tutupnya.