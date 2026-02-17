Bandar Lampung (Lampost.co) — Personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Bandar Lampung, bergerak cepat menangani tumpahan BBM jenis solar yang membasahi badan jalan di Jalan Sultan Agung, Selasa, 17 Februari 2026 sore.

Tumpahan solar yang meluber sepanjang kurang lebih 100 meter tersebut sempat memicu kepanikan warga dan pengguna jalan. Hal ini karena kondisi aspal di jalan tersebut menjadi sangat licin dan berbahaya.

Laporan bermula dari aduan masyarakat pada pukul 15.30 WIB yang melihat beberapa pengendara sepeda motor hampir tergelincir saat melintasi area tersebut.

Diduga, solar tersebut tumpah dari sebuah truk tangki atau kendaraan besar yang mengalami kebocoran tangki saat melintas.

“Kami menerima laporan adanya tumpahan solar di Jalan Sultan Agung. Tim langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyemprotan agar tidak memakan korban,” kata M. Subhi selaku Danton C Satuan Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung.

Ia pun mengimbau kepada para pemilik kendaraan angkutan barang untuk rutin mengecek kondisi kelayakan tangki bahan bakar. Upaya ini guna mencegah kejadian serupa yang dapat membahayakan nyawa orang lain.

“Kami mengimbau agar para pengendara, khususnya truk dan mobil muatan untuk selalu mengecek kondisi kendaraan agar tidak membahayakan pengendara lain,” tambahnya.

Fauzan Al Djabar/Magang