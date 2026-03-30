Kalianda (lampost.co)–Dermaga Bom Kalianda terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang menyajikan perpaduan panorama laut lepas dan kekayaan kuliner tepi pantai. Lokasinya yang strategis, tidak jauh dari pusat Kota Kalianda, menjadikan kawasan ini tempat favorit warga untuk melepas penat di sore hari.

Setibanya di area dermaga, deretan ikon payung raksasa menyambut pengunjung yang menjadi ciri khas kawasan ini. Memanjakan mata dengan hamparan laut berombak tenang serta pemandangan estetik dari kapal-kapal nelayan yang bersandar rapi di sepanjang garis pantai.

Kekuatan utama destinasi ini terletak pada ragam aktivitas wisatawan, antara lain:

Wisata Kuliner: Tersedia berbagai pilihan makanan seperti bakso, tekwan, hingga siomay yang sangat pas di tengah hembusan angin laut.

Berburu Matahari Terbenam: Pemandangan sunset di lokasi ini sangat memukau, menciptakan atmosfer tenang yang cocok untuk relaksasi.

Belanja Ikan Segar: Wisatawan memiliki kesempatan unik untuk membeli hasil laut yang baru saja turun dari kapal nelayan sebagai buah tangan berkualitas.

Kegiatan Memancing

Bagi pecinta hobi memancing, Dermaga Bom Kalianda menyediakan ruang yang nyaman untuk melempar kail sembari menikmati udara pantai yang sejuk. Aktivitas ini menjadi ritual rutin bagi banyak pengunjung lokal yang ingin menikmati waktu luang secara berkualitas.

“Saya sering menghabiskan waktu sore di sini untuk memancing sambil menunggu matahari terbenam. Suasananya sangat nyaman dan udaranya sangat menyegarkan,” ujar Sugeng, salah satu pengunjung, Senin, 30 Maret 2026.

Dengan fasilitas yang semakin tertata dan beragamnya daya tarik, Dermaga Bom Kalianda bukan sekadar dermaga fungsional, melainkan ruang publik yang menghidupkan ekonomi kreatif lokal. Destinasi ini membuktikan bahwa keindahan alam pesisirdengan sentuhan kuliner dapat menjadi magnet wisata yang berkelanjutan bagi Lampung Selatan.