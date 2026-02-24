Bandar Lampung (Lampost.co) — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung menyiapkan Posko THR untuk para pekerja yang bermasalah dengan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1447 H/ 2026 M.

Posko THR Keagamaan merupakan bentuk pengawasan pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan. Apabila masyarakat ada yang mengalami persoalan dalam pembayaran THR Keagamaan untuk melapor.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pihaknya akan mendirikan Posko THR.

“Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kita tentu juga akan menyelenggarakan Posko THR di Provinsi Lampung. Untuk menerima laporan secara langsung atau online,” katanya kepada Lampost.co, Selasa, 24 Februari 2026.

Kemudian ia mengatakan untuk waktu pelaksanaan Posko THR, pihaknya akan membuka penerima laporan mendekati hari raya hingga setelah hari raya. “Kita rencanakan H-7 hingga pascalebaran,” katanya.

Mengutip Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jika perusahaan tidak membayar THR sesuai ketentuan, maka akan di kenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, hingga pembekuan izin usaha.

Kemudian sesuai Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, perusahaan dapat di berikan teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Sementara sesuai dengan Pasal 10 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, perusahaan yang tidak membayar THR akan di kenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus di bayarkan kepada karyawan.

Jika terbukti melakukan pelanggaran berat dalam pembayaran hak karyawan, perusahaan dapat di kenai pidana berdasarkan Pasal 185 UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 88 akan di kenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.”