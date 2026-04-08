Bandar Lampung (Lampost.co) — Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana menghadiri kegiatan Studium Generale.

Kegiatan itu dalam kegiatan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung, Gedung Serbaguna Universitas Lampung, Senin, 6 April 2026.

Dalam pelantikan tersebut, Eva Dwiana berharap BEM U Unila dapat bersinergi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangun Kota Tapis Berseri.

Terutama pada bidang pendidikan, kepedulian terhadap lingkungan, serta memberikan kritik yang membangun.

Hal senada juga tersampaikan Ketua BEM U KBM Unila terpilih, Aditiya Putra Bayu. Ia menegaskan bahwa BEM hadir bukan sekadar bagian dari sistem.

Tetapi juga sebagai representasi mahasiswa yang memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan publik.

Ia menyatakan kesiapan untuk bersinergi dan berkolaborasi apabila kebijakan berpihak kepada rakyat.

Sementara itu, kegiatan ini bertema “Mahasiswa sebagai Katalisator Perubahan serta Pusat Gerak Menuju Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045”.

Turut hadir dalam kegiatan ini oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Rektor Unila Lusmeilia Afriani, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, dan lainnya.