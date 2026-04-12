Bandar Lampung (lampost.co) — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halim, menegaskan komitmen pihaknya mendorong peran BUMN dalam memperkuat ekonomi daerah, khususnya sektor telekomunikasi.

Ia menyampaikan hal itu saat kunjungan kerja di Lampung, Sabtu, 12 April 2026. Nurdin menilai transformasi digital harus menjadi fondasi utama pembangunan agar pertumbuhan ekonomi merata hingga ke daerah.

“Kami ingin menciptakan keseimbangan pertumbuhan antara pusat dan daerah. Digitalisasi harus menjangkau semua wilayah,” ujarnya.

Perluas Akses Digital hingga Desa

Direktur Peningkatan Nilai PT Telkom, Widia, menyatakan kesiapan perusahaan mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung. Telkom kini fokus mendorong desentralisasi sektor publik melalui platform digital, termasuk untuk sekolah di wilayah terpencil.

Selain itu, Telkom juga memperkuat pemberdayaan UMKM lewat pengembangan infrastruktur ekonomi digital yang inklusif.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga dan BUMN. Ia menyebut kolaborasi tersebut berperan dalam mengendalikan inflasi serta menjaga daya beli masyarakat.

“Transformasi digital BUMN seperti Telkom akan mendorong produktivitas daerah,” kata Bimo.

Kegiatan ini juga dihadiri anggota Komisi VI DPR RI, jajaran BUMN, serta pejabat Pemerintah Provinsi Lampung. Diskusi menyoroti strategi perluasan akses digital dari kota hingga desa guna memperkuat ekonomi kerakyatan di Lampung.