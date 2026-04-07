Bandar Lampung (Lampost.co) — DPRD Provinsi Lampung menekankan pentingnya penguatan sinergisitas antara legislatif dan eksekutif guna mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik.

“Kehadiran kami merupakan upaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Melalui momentum ini, diharapkan kedisiplinan aparatur meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada profesionalitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza Berawi, saat menghadiri upacara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Senin, 6 April 2026.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait dinamika kerja saat ini. Menurutnya, regulasi yang pemerintah gulirkan harus menjadi dorongan positif bagi seluruh perangkat daerah untuk tetap konsisten dan bertanggung jawab terhadap kinerja masing-masing.

“Regulasi yang ada menegaskan bahwa pelayanan tidak boleh berkurang, melainkan harus semakin baik. Ini menjadi motivasi agar kinerja tetap terjaga di tengah berbagai tantangan,” tambahnya.

Dalam upacara tersebut, Komandan Brigif 4 Mar/BS bertindak sebagai inspektur upacara membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung.

Dalam amanatnya, Gubernur menekankan bahwa stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan menjadi kunci utama di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mengingatkan jajaran ASN mengenai kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat sebagai respons terhadap efisiensi energi global. Meski demikian, birokrasi harus tetap adaptif dan tidak boleh menurunkan standar pelayanan publik.

Upacara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura yang mewakili Gubernur Lampung. Kemudian unsur pimpinan Forkopimda serta jajaran pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.