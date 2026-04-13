Bandar Lampung (Lampost.co) – DPRD Provinsi Lampung mendorong percepatan penyelesaian infrastruktur irigasi guna mendukung arah pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Isu ini menjadi salah satu fokus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung 2026.

Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengatakan pihaknya telah menghimpun ratusan aspirasi masyarakat yang mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Dari berbagai usulan tersebut, persoalan irigasi muncul sebagai isu strategis yang harus segera ditangani.

Ia menyoroti kondisi irigasi di sejumlah wilayah, termasuk Bendungan Way Sekampung dan Marga Tiga, yang belum berfungsi optimal. Menurutnya, masalah pengairan berdampak langsung pada produktivitas sektor pertanian.

“Petani di beberapa daerah hanya bisa panen dua kali setahun karena banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau. Ini menunjukkan sistem irigasi belum berjalan maksimal,” kata Giri.

Perlu Sinergi dan Dukungan Pusat

Giri menegaskan, perbaikan irigasi tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah. Ia meminta pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk melanjutkan pembangunan jaringan irigasi yang belum rampung, terutama pada saluran primer dan sekunder.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, koordinasi yang lebih intensif akan membantu mengakomodasi usulan daerah secara lebih tepat.

“Komunikasi harus diperkuat agar setiap potensi daerah bisa dibahas dan diusulkan secara optimal dalam perencanaan,” ujarnya.

Ia menilai, perbaikan infrastruktur irigasi akan membuka peluang peningkatan produksi pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan perencanaan yang matang, Lampung berpeluang mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional.

Giri berharap seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD dapat masuk dalam kebijakan pembangunan. Dengan begitu, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

“Jika irigasi kita benahi dan perencanaan berjalan baik, pembangunan Lampung akan semakin maju dan merata,” ujarnya.

(Intan Tyas/Magang)