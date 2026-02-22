Bandar Lampung (lampost.co)–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyatakan komitmen mengawal arus mudik dan balik Idulfitri 1447 Hijriah/2026. Legislator mengawasi kesiapan sektor transportasi, Mengingat posisi Lampung yang sangat strategis sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan pengawasan ketat terhadap kebijakan transportasi Pemerintah Provinsi. Langkah ini bertujuan untuk menjamin perjalanan masyarakat selama masa Lebaran berlangsung aman, tertib, dan tanpa kendala berarti.

“Sebagai gerbang Sumatera, Lampung tidak boleh lengah. Kami harus mengantisipasi lonjakan kendaraan sejak dini, mulai dari kelaikan armada, rekayasa lalu lintas, hingga penguatan koordinasi lintas sektor,” tegas Giri, Minggu, 22 Februari 2026.

Antisipasi Dampak Mobilitas Nasional

Giri menilai persiapan yang matang di wilayah Lampung akan berdampak langsung pada kelancaran mobilitas nasional. Mengingat Lampung merupakan penghubung utama arus kendaraan dari Pulau Jawa menuju berbagai provinsi di Sumatera, kegagalan manajemen lalu lintas di wilayah ini dapat memicu efek domino kemacetan yang meluas.

DPRD meminta pemerintah daerah untuk memastikan seluruh fasilitas publik dan personel di lapangan siap menghadapi volume kendaraan yang diprediksi meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Lembaga legislatif memberikan perhatian khusus pada titik-titik krusial, terutama Pelabuhan Bakauheni. Sebagai simpul pertemuan arus mudik terbesar di wilayah selatan Sumatera, pengaturan arus kendaraan di pelabuhan ini menjadi indikator keberhasilan manajemen mudik secara keseluruhan.

“Pengaturan arus kendaraan menuju dan dari pelabuhan adalah kunci untuk menghindari kepadatan ekstrem. Koordinasi dengan pihak ASDP dan kepolisian harus diperkuat sejak jauh hari,” tambah Giri.

DPRD Lampung berharap sinergi yang solid antarinstansi mampu mewujudkan arus mudik 2026 yang lebih tertib dan minim hambatan. Dengan demikian, masyarakat dapat merayakan Idulfitri bersama keluarga dengan tenang dan nyaman.