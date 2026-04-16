Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung akan menyiapkan empat kawasan industri untuk mempercepat hilirisasi komoditas pangan.

Menanggapi hal itu, Koordinator Wakil Ketua Umum Kadin Lampung, Romi Junanto Utama, mengatakan Kadin Lampung mendukung langkah gubernur yang berkomitmen memperkuat iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah strategis yang direncanakan adalah pembangunan empat kawasan industri di Lampung.

Menurut Romi, jika rencana tersebut berjalan optimal dalam empat tahun ke depan. Bukan hal yang mustahil pertumbuhan ekonomi Lampung dapat mencapai angka 8 persen pada tahun ketiga atau keempat masa kepemimpinan gubernur.

“Keberadaan kawasan industri akan memberikan dampak positif, terutama dalam mendorong hilirisasi industri. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi Lampung bisa semakin cepat dan daerah ini akan semakin berdaya saing,” katanya.

Perbaikan Infrastruktur

Romi juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur sebagai penunjang utama pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kondisi jalan dan konektivitas transportasi sangat menentukan kelancaran aktivitas usaha dan distribusi barang.

“Jalan yang rusak membuat biaya ekonomi menjadi mahal. Karena itu kami menitipkan perhatian besar pada pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Romi mengungkapkan jika pada tahun ini pemerintah provinsi mampu membangun infrastruktur hampir mencapai Rp1 triliun. Maka pada tahun depan kita harapkan anggaran tersebut bisa ditingkatkan.

Selain itu, percepatan pembangunan akses tol menuju Pelabuhan Panjang juga penting untuk meningkatkan daya saing daerah.

“Kami juga berharap Pelabuhan Panjang dapat dikembangkan menjadi pelabuhan tipe A agar mampu mendukung arus logistik dan perdagangan yang lebih besar,” katanya.

Ia menilai dalam forum tersebut gubernur juga lebih banyak mendengar masukan dari berbagai pihak, khususnya dari kalangan dunia usaha. Hal itu menjadi sinyal positif bahwa pemerintah daerah membuka ruang dialog dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi di Lampung.