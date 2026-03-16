TANPA terasa hari-hari akhir Ramadhan semakin cepat berlalu, semburat cahaya fajar di penghujung Ramadhan selalu membawa dualitas rasa kehangatan spiritual yang memuncak sekaligus melankoli perpisahan. Sepuluh akhir Ramadhan ini, masjid-masjid penuh oleh mereka yang memburu Lailatul Qadar. Sementara pusat perbelanjaan sesak oleh persiapan selebrasi.

Namun, dibalik keriuhan ritualistik dan konsumsi tersebut, terdapat sebuah pertanyaan fundamental yang menuntut jawaban jujur dari setiap jiwa yang berpuasa. Sejauh mana lapar dan dahaga kita telah bertransformasi menjadi energi perbaikan sosial?. Ramadhan bukan sekadar siklus tahunan untuk menahan nafsu biologis.

Ia adalah laboratorium spiritual yang dirancang untuk melahirkan “Kesalehan Sosial”. Sebuah manifestasi iman yang kebermanfaatannya tidak hanya berhenti pada sajadah. Tetapi meluber ke ruang publik, menyentuh mereka yang terpinggirkan, dan memperbaiki retakan-retakan kohesi sosial di tengah hiruk pikuk kehidupan bangsa.

Selama hampir sebulan penuh, umat muslim dilatih untuk merasakan kesabaran melalui rasa lapar yang disengaja (voluntary poverty). Secara teologis, ini adalah upaya penyucian jiwa (tazkiyatun nafs). Namun, secara sosiologis, puasa adalah instrumen empati sosial. Ketika seorang yang berkecukupan merasakan perihnya lambung yang kosong, jarak kelas seharusnya runtuh.

Disinilah spirit Ramadhan bermula, saat kesadaran akan kekurangan dan penderitaan orang lain tidak lagi menjadi konsep abstrak, melainkan pengalaman raga yang nyata. Namun, tantangan besar muncul ketika spirit ini terjebak dalam sekat-sekat ritualisme formal. Kesalehan seringkali hanya dimaknai sebagai intensitas ibadah mahdhah. Seperti shalat tarawih atau tadarus qur’an, tanpa korelasi yang jelas dengan perilaku sosial di luar masjid.

Padahal, esensi dari “takwa” yang menjadi tujuan akhir puasa (QS. Al-Baqarah: 183) adalah kualitas integritas yang berdampak pada lingkungan. Kesalehan yang sejati bersifat inklusif. Ia tidak egois hanya memikirkan keselamatan diri sendiri pada akhirat, tetapi juga kesejahteraan sesama di dunia.

Zakat dan Dekonstruksi Ketimpangan

Penghujung Ramadhan, kewajiban Zakat Fitrah dan Zakat Maal serta anjuran infak sedekah menjadi instrumen konkret mewujudkan kesalehan sosial. Secara simbolis, zakat adalah mekanisme pembersihan harta. Namun secara struktural, ia adalah alat redistribusi kekayaan. Islam memandang bahwa dalam harta yang kita miliki, terdapat hak orang lain yang wajib diberikan.

Sayangnya, praktik filantropi kita seringkali masih bersifat karitatif (jangka pendek) daripada transformatif (jangka panjang). Memberi beras atau uang tunai di pinggir jalan memang membantu meredakan lapar sesaat. Namun kesalehan sosial yang berjiwa “Spirit Ramadhan”. Seharusnya mampu mendorong perubahan nasib mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat).

Maka, hadirnya lembaga seperti Baznas dan Lazis. Seyogyanya bisa memperkuat penghimpunan zakat umat muslim dan penyalurannya secara lebih profesional dan tepat sasaran. Spirit penghujung Ramadhan harus mampu menggerakkan kesadaran kolektif untuk melawan ketimpangan ekonomi yang makin lebar.

Jika jutaan orang berzakat namun angka kemiskinan tetap stagnan, ada yang perlu terevaluasi dalam cara kita mengelola amanah sosial tersebut. Kesalehan sosial menuntut pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Etika Publik dan Integritas Pasca Ramadhan

Salah satu ujian terberat dari kesalehan sosial adalah konsistensi moral ruang publik. Selama Ramadhan, kita mampu menahan diri dari hal-hal yang halal (makan dan minum) demi ketaatan. Logikanya, jika yang halal saja bisa kita tinggalkan, maka meninggalkan yang haram. Seperti korupsi, kebohongan, dan fitnah seharusnya jauh lebih mudah.

Disinilah relevansi Ramadhan dengan kondisi kebangsaan kita. Kesalehan sosial harus termanifestasikan dalam bentuk etika publik yang kuat. Seorang pejabat yang saleh secara sosial akan memandang jabatannya sebagai amanah untuk melayani, bukan alat memperkaya diri dan ingin dihormati. Seorang warga negara yang saleh secara sosial akan menjaga lisan dan jemarinya dari penyebaran hoax yang memecah belah bangsa.

Penghujung Ramadhan adalah momen evaluasi diri. Apakah kejujuran yang kita latih saat berpuasa secara sembunyi-sembunyi akan tetap tegak saat kita berhadapan dengan peluang suap atau manipulasi di meja kerja?. Jika puasa tidak menghasilkan integritas, maka ia tak lebih dari sekadar “perpindahan jam makan” yang melelahkan.

Kembali Fitri

Menjelang fajar 1 Syawal 1447 H, kita bersiap merayakan kemenangan. Namun, kemenangan apa yang sebenarnya ingin kita rayakan?. Apakah kemenangan karena berhasil menahan lapar, atau kemenangan karena berhasil menaklukkan egoisme pribadi demi kepentingan umum?. Kembali ke fitrah (Idul Fitri) berarti kembali ke asal kejadian manusia yang suci dan peduli. Fitrah manusia adalah makhluk sosial (zoon politikon) yang religius.

Oleh karena itu, Idul Fitri harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Setelah setahun penuh mungkin kita terkotak-kotak oleh pilihan politik atau perbedaan pandangan. Spirit Ramadhan menyediakan jembatan maaf untuk merajut kembali tenun kebangsaan yang sempat koyak dalam harmoni bhineka tunggal ika.

Kesalehan sosial dalam konteks Idul Fitri mewujud dalam tradisi mudik dan silaturahmi. Mudik bukan sekadar mobilitas massa. Melainkan gerakan kembali ke akar, menyadari asal-usul, dan memperkuat jaring pengaman sosial berbasis kekeluargaan dan gotong royong. Disana ada perputaran ekonomi dari kota ke desa, ada dialog antar-generasi, dan ada penguatan modal sosial yang menjadi pondasi kekuatan bangsa ini.

Tantangan terbesar umat muslim adalah fenomena “Ramadhanisasi”. Kesalehan mendadak muncul pada bulan suci Ramadhan namun memudar seiring hilangnya hilal Syawal. Masjid kembali sepi, kepedulian sosial kembali tumpul, dan egoisme kembali meraja.

Agar spirit Ramadhan tidak menjadi ritual musiman, kita perlu melakukan institusionalisasi nilai-nilai puasa ke dalam kehidupan sehari-hari. Kesalehan sosial harus dipandang sebagai gaya hidup, bukan sekadar tugas keagamaan di bulan tertentu. Kita membutuhkan “Alumni Ramadhan” yang memiliki kepekaan tajam terhadap ketidakadilan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.

Kesuksesan ibadah kita tidak diukur dari seberapa meriah perayaan Idul Fitri kita. Melainkan dari seberapa besar perubahan sikap kita terhadap sesama setelah Ramadhan berlalu. Spirit Ramadhan adalah spirit kemanusiaan. Ia adalah panggilan untuk keluar dari menara gading spiritualitas pribadi menuju hamparan luas pengabdian sosial.

Semoga, saat takbir hari raya Idul Fitri berkumandang nanti, kita tidak hanya merayakan selesainya kewajiban puasa semata, tetapi merayakan lahirnya pribadi-pribadi baru yang lebih peduli, lebih jujur, dan lebih mencintai sesama. Sebab, sejatinya, iman yang paling sempurna dari seorang hamba adalah yang paling banyak membawa manfaat bagi manusia lainnya.

Oleh:

Triono

Ketua IKADI Kota Bandar Lampung

Direktur INKOL INISIATIF