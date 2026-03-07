Bandar Lampung (Lampost.co): Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana meninjau langsung lokasi terdampak banjir sekaligus menyerahkan bantuan sembako dan uang tunai kepada warga di Kecamatan Tanjungsenang pada Sabtu, 7 Maret 2026. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengambil langkah tersebut sebagai respons cepat atas cuaca ekstrem yang melanda wilayah itu dalam beberapa waktu terakhir.

Kehadiran Eva Dwiana mendapat sambutan hangat dari warga yang mengalami genangan air di rumah mereka. Dalam kunjungannya, wali kota menyambangi sejumlah rumah warga sekaligus membuka forum dialog bersama masyarakat yang mengalami dampak banjir.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan ratusan paket bantuan yang berisi bahan kebutuhan pokok seperti beras dan sejumlah kebutuhan dapur lainnya. Selain bantuan pangan, Eva Dwiana juga menyerahkan santunan uang tunai sebesar Rp1.000.000 kepada setiap warga yang mengalami dampak banjir.

“Kami dari pemerintah kota hadir untuk memastikan warga tidak merasa sendirian. Bantuan ini memang tidak mengganti seluruh kerugian, tetapi kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan kebutuhan dapur dan kebutuhan mendesak sekaligus membantu biaya kebersihan bagi warga di Tanjungsenang,” ujar Eva Dwiana.

Eva Dwiana juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat susulan. Ia juga meminta warga menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air agar aliran drainase tetap lancar. (Fauzan/Magang)