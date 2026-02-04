Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa bumi. Gempa bumi 4.5 magnitudo melanda wilayah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Stasiun Geofisika Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id dengan kedalaman 7 Km.

“Gempa 4.5 magnitudo, Rabu, 04 Februari 2026 pukul 06:26:14 WIB dengan kedalaman 7 km. Lokasinya berapa pada 5.75° LS, 104.52° BT, 34 km Barat Daya Tanggamus – Lampung,” tulis BMKG dalam siarannya.

Sementara daerah terdampak guncangan dari laporan masyarakat meliput Tanggamus dan Pringsewu. Kemudian daerah terdampak berdasarkan data sensor meliputi Kota Agung, Pringsewu, Gedong Tataan, Metro, Gunung Sugih, dan Krui.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.