Bandar Lampung (Lampost.co) — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, membagikan hadiah umrah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Hadiah itu untuk ASN yang berhasil mengkhatamkan Al-Qur’an lebih dari lima kali selama bulan Ramadan 1447 Hijriah.

Hadiah tersebut langsung disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan pada kegiatan halal bihalal Pemerintah Provinsi Lampung di halaman Kantor Gubernur Lampung, Senin, 30 Maret 2026.

Kemudian Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa pemberian hadiah umrah merupakan bentuk apresiasi bagi ASN. Apalagi yang memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah, khususnya membaca Al-Qur’an.

“Saya yakin, ketika bulan Ramadan kemarin banyak yang memperbaiki ibadah, memperbaiki ngajinya. Tadi saya ditanya oleh Bu Kesra. Bapak mau bagikan umrah lagi tidak. Saya tanya dulu, siapa yang di atas 15 kali khatam,” ujar Mirza.

Selanjutnya ia juga menegaskan bahwa membaca Al-Qur’an merupakan kewajiban umat Islam yang seharusnya terlaksanakan secara rutin. Menurutnya, Al-Qur’an idealnya dapat terkhatamkan minimal dua kali dalam setahun.

23 ASN

Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 23 ASN lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang berhasil mengkhatamkan Al-Qur’an lebih dari lima kali selama Ramadan dan berhak mendapatkan hadiah umrah. Para ASN tersebut dijadwalkan akan berangkat setelah bulan Juni 2026.

Selanjutnya, Gubernur Mirza berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi ASN lainnya untuk terus meningkatkan kualitas ibadah. Sekaligus memperkuat nilai-nilai religius dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

“Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan ibadah dan menjadikan Al-Qur’an ini sebagai pedoman dalam bekerja dan melayani masyarakat,” kata Gubernur.