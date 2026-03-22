Bandar Lampung (Lampost.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan imbauan kepada masyarakat yang akan menjalani perjalanan arus balik. Ia meminta masyarakat menyiapkan kondisi fisik dan memastikan kendaraan dalam keadaan prima.

“Satu dua tiga hari lagi arus balik akan terjadi. Saya mengimbau masyarakat, terutama yang berasal dari luar daerah, agar menyiapkan diri dengan baik. Jaga kesehatan tubuh dan pastikan kendaraan dalam kondisi siap jalan,” kata Kyay Mirza, sapaan akrabnya, Minggu, 22 Maret 2026.

Rahmat juga meminta masyarakat mengatur waktu keberangkatan secara matang. Ia mendorong pengguna kendaraan pribadi mempelajari rute perjalanan serta mengenali titik-titik rawan kemacetan.

“Masyarakat perlu menentukan waktu keberangkatan arus balik. Pelajari perkiraan jam-jam macet agar bisa melakukan mitigasi dan antisipasi. Tentukan jalur perjalanan dan segera beristirahat saat merasa lelah,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga keselamatan selama perjalanan dan berharap arus balik berlangsung lancar.

“Kita terus berdoa agar semua selamat sampai tujuan. Tetap berhati-hati di jalan. Alhamdulillah arus mudik kemarin berjalan aman dan lancar. Insyaallah arus balik juga berjalan dengan baik,” tutupnya.

Sementara itu, Kapolda Lampung Helfi Assegaf menyatakan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 2026 berlangsung aman dan kondusif. Polda Lampung mengerahkan 57 pos pengamanan, 20 pos pelayanan, serta satu pos terpadu di seluruh wilayah provinsi.

“Kami melibatkan sekitar 3.900 personel gabungan dari Polri, TNI, serta instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” kata Helfi.

Ia menegaskan petugas mencatat nol kasus kecelakaan lalu lintas sejak operasi dimulai pada 13 Maret. Ia juga memastikan petugas tidak menemukan kasus kriminal seperti pencurian, kekerasan, maupun begal.

“Kami mencatat angka kecelakaan lalu lintas nol. Kami juga tidak menemukan tindak pidana seperti pencurian, kekerasan, maupun begal,” jelasnya.

Sinergi

Helfi berharap seluruh pihak mempertahankan sinergi hingga masa arus balik berakhir. Ia juga meminta masyarakat memprioritaskan keselamatan selama perjalanan dan aktivitas.

“Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan Idul Fitri di Lampung berjalan tertib, aman, lancar, dan terkendali,” ujarnya.

Pemerintah memperkirakan arus balik berlangsung pada 23–30 Maret 2026. Pemerintah memprediksi dua puncak arus balik karena kebijakan work from everywhere (WFA) pada 25–27 Maret 2026.

Petugas memprediksi puncak pertama arus balik moda penyeberangan dan lalu lintas jalan terjadi pada Selasa, 24 Maret 2026. Selanjutnya, petugas memperkirakan puncak gelombang kedua terjadi pada Sabtu–Minggu, 28–29 Maret 2026.