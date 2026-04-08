Bandar Lampung (Lampost.co) — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa mahasiswa harus jadi pribadi kepemimpinan.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Lampung (Unila) sukses menggelar studium generale dan pelantikan pengurus.

Kegiatan ini dengan tema “Mahasiswa sebagai Katalisator Perubahan serta Pusat Gerak Menuju Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045”.

Studium generale dan pelantikan pengurus ini berlangsung pada Senin, 6 April 2026, di Gedung Serbaguna (GSG) Universitas Lampung.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Rektor Unila Lusmeilia Afriani, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, dan lainnya.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan pentingnya tanggung jawab kepemimpinan mahasiswa dalam menjalankan amanah organisasi.

Gubernur mengatakan, BEM bukan sekadar wadah aktivitas. Tetapi menjadi ruang pembelajaran kepemimpinan, pengembangan gagasan, serta pengabdian kepada masyarakat.

“Oleh karena itu, saya ingin menitipkan empat pesan, yaitu rawat idealisme, naik kelas ke solusi, perkuat kolaborasi, dan ciptakan legacy. Ingat, BEM bukan sekadar tempat berkegiatan,” kata dia.

“BEM adalah laboratorium kepemimpinan, laboratorium gagasan, dan laboratorium pengabdian,” tambah dia.