Bandar Lampung (Lampost.co) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal merangkul siswa SMA/SMK se Kota Bandar Lampung. Mirza mengajak anak-anak muda generasi bangsa untuk meningkatkan nilai-nilai agama.

Hal tersebut terimplementasikan dalam kegiatan i’tikaf bersama dan pesantren kilat bagi siswa SMA/SMK se-Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini terselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung. Kegiatan terlaksana pada Islamic Center Bandar Lampung, Sabtu, 14 Maret 2026.

“Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa kualitas generasi muda yang berakhlak dan berilmu. Ini akan menjadi faktor penentu kemajuan daerah di masa depan,” kata Mirza.

Kemudian ia menekankan bahwa masa depan suatu daerah sangat tertentukan oleh kondisi pemudanya. Jika generasi muda memiliki akhlak yang baik, rajin belajar, dan memiliki adab yang kuat. Maka masa depan daerah akan cerah.

Sebaliknya, jika generasi mudanya jauh dari nilai-nilai agama dan pendidikan, maka kemajuan daerah akan terhambat. Menurutnya, pembangunan tidak hanya bertumpu pada kekuatan ekonomi, pertanian, maupun pertahanan, tetapi juga pada kekuatan moral dan spiritual masyarakatnya.

“Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketika agama masyarakatnya baik. Maka aspek kehidupan lainnya juga akan ikut baik. Baik ekonomi, sosial, maupun kehidupan berbangsa,” jelasnya.

Kemudian ia juga mengingatkan para siswa agar tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi juga menjadikan agama sebagai fondasi dalam menjalani kehidupan.

Kemudian melalui kegiatan pesantren kilat ini, Gubernur Mirza berharap para siswa dapat memperkuat iman. Lalu memperdalam pemahaman agama, serta membangun karakter yang baik.

“Pesantren kilat bukan sekadar kegiatan Ramadan. Tetapi menjadi ruang bagi adik-adik untuk memperkuat iman, memperbaiki akhlak. dan membangun karakter yang kuat,” ujarnya.