Bandar Lampung (lampost.co)–Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan langkah krusial untuk memitigasi bencana alam di Bumi Ruwa Jurai. Penyelamatan ekosistem sungai menjadi prioritas guna mengantisipasi ancaman banjir saat musim hujan dan kekeringan ekstrem di musim kemarau.

Gubernur menjelaskan bahwa keberadaan DAS memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan Provinsi Lampung. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi terus meningkatkan berbagai program konservasi, hilirisasi, serta penyelamatan lingkungan secara intensif.

“Kita harus memperhatikan daerah aliran sungai untuk mendukung pembangunan. Langkah ini merupakan upaya nyata mitigasi bencana sekaligus misi kami dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal, Kamis, 19 Februari 2026.

Kolaborasi Lintas Sektor

Dalam menyelamatkan ekosistem sungai, Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, misi menjaga alam bukan sekadar tugas birokrasi, melainkan tanggung jawab kolektif demi keberlangsungan generasi mendatang.

“Kita harus bergerak dengan semangat yang sama. Program penyelamatan DAS membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar hasilnya optimal dan manfaatnya benar-benar terasa oleh masyarakat,” ucapnya.