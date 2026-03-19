Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki H-1 Hari Raya Idul Fitri 1447 H, arus mudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, mencapai puncaknya pada hari ini, Kamis, 19 Maret 2026.

Ribuan kendaraan dan puluhan ribu penumpang dari Pelabuhan Merak, Banten, terus berdatangan memadati area parkir pelabuhan, baik dari dermaga eksekutif maupun reguler.

Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean kendaraan roda empat dan bus antarkota terlihat panjang sejak keluar dari pintu kapal.

Meski volume kendaraan meningkat tajam. Namun arus lalu lintas di dalam area pelabuhan terpantau tetap bergerak meski perlahan.

Arus turun dari kapal didominasi oleh pelat nomor B (Jakarta), A (Banten), dan F (Bogor). Selain itu, peningkatan penumpang pejalan kaki mengalami kenaikan yang signifikan.

Meski demikian ASDP bersama instansi terkait siap siaga mengatur jalur lalu lintas di pelabuhan agar perjalanan tetap lancar.

“Kami memprediksi gelombang terakhir pemudik akan terus berdatangan hingga malam takbiran nanti. Koordinasi dengan instansi terkait terus di tingkatkan untuk memastikan kelancaran di gerbang tol maupun akses arteri,” ujar Dery, salah satu satgas BPTD.

(Fauzan Al Djabar/Magang)