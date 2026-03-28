Bandar Lampung (Lampost.co): Arus balik Lebaran hari kedelapan masih memadati Pelabuhan Bakauheni, Sabtu, 28 Maret 2026. Para pemudik terus berdatangan untuk menyeberang menuju Pelabuhan Merak meski masa puncak arus balik telah berlalu.

Petugas di lapangan mencatat kendaraan dan penumpang terus memenuhi area parkir dermaga. Antrean kendaraan roda empat didominasi pelat luar daerah seperti B (Jakarta), F (Bogor), dan A (Banten). Sementara itu, pemudik sepeda motor juga tetap melintasi jalur khusus roda dua, meski jumlahnya tidak sebanyak beberapa hari sebelumnya.

Pihak ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni memproyeksikan gelombang kedua arus balik berlangsung pada 28 hingga 29 Maret 2026.

“Volume kendaraan mulai meningkat sejak kemarin. Kenaikan ini terjadi karena arus balik gelombang kedua,” ujar Derry, petugas operasional di lapangan.

Ia menjelaskan, banyak pemudik sengaja menunda perjalanan untuk menghindari kemacetan. Sebagian masyarakat memilih pulang mendekati jadwal masuk sekolah anak, sementara pekerja memanfaatkan cuti hingga akhir pekan.

Kondisi tersebut mendorong tingginya pergerakan penumpang pada H+8 Lebaran tahun ini.

Manajemen ASDP Indonesia Ferry memastikan seluruh armada siap beroperasi untuk melayani lonjakan penumpang. Perusahaan juga mewajibkan pengguna jasa memesan tiket melalui aplikasi Ferizy guna mempercepat proses masuk pelabuhan dan mengurangi antrean.

Petugas kepolisian bersama dinas perhubungan setempat terus mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik menuju pelabuhan. Mereka menjaga kelancaran kendaraan sekaligus memastikan keamanan pemudik selama menunggu jadwal keberangkatan. (Fauzan/Magang)