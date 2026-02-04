Bandar Lampung (Lampost.co) – Anggota DPR RI asal Provinsi Lampung, Hanan A Rozak temui Menteri Pekerjaan Umum Indonesia, Dody Hanggodo, Rabu, 4 Februari 2026. Hal ini untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait akses jembatan penghubung Kali Pasir – Tanjung Tirto, Lampung Timur.

Apalagi beberapa waktu lalu sempat viral terkait video pelajar yang menyebrangi sungai menggunakan perahu kayu tua rapuh untuk berangkat sekolah. Siswa di Lampung Timur bertaruh nyawa naik perahu menyeberangi sungai tersebut berada di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

“Baru saja beberapa menit lalu saya serahkan langsung kepada Pak Menteri PU usulan jembatan gantung dan surat dukungan. Beliau sudah mendapat informasi yang cukup dan setuju untuk jembatan gantung, sebelum jembatan permanen ditindaklanjuti,” katanya kepada Lampost.co, Rabu, 4 Februari 2026.

Kemudian Hanan juga menyerahkan beberapa surat dokumen kepada menteri agar menindaklanjuti pembangunan jembatan Kali Pasir – Tanjung Tirto.

“Saya selaku Anggota DPR RI Komisi V menyampaikan dukungan agar usulan dimaksud dapat menjadi pertimbangan. Dan ditindaklanjuti melalui pendanaan APBN,” kata Anggota Komisi V DPR-RI ini.

Selanjutnya ia menceritakan saat ini masyarakat, terutama para pelajar menggunakan klotok dan ponton untuk menyeberangi sungai tersebut. Pembangunan Jembatan ini dinilai strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah. Sebagai akses utama bagi pelajar dan masyarakat, mendukung distribusi hasil pertanian,

Kemudian, jembatan itu juga untuk memperlancar akses pelayanan dasar. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah. “Kami mendukung kegiatan tersebut dapat terprioritaskan dan terealisasikan pada Tahun Anggaran 2026,” katanya.