Bandar Lampung (Lampost.co) — Penguatan kedaulatan pangan dan hilirisasi komoditas unggulan menjadi instrumen vital dalam memacu pertumbuhan ekonomi, baik di level daerah maupun nasional. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menitikberatkan langkah strategis tersebut sebagai prioritas pembangunan provinsi.

Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-35 Tahun 2026 di Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 15 April 2026. Pertemuan ini memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, Polri, dan pemangku kepentingan guna mendukung ketahanan energi serta ekonomi inklusif.

Gubernur memaparkan bahwa posisi geografis Lampung secara historis telah menempatkan wilayah ini di jalur perdagangan dunia. Sejak era Kerajaan Sekala Brak hingga persinggahan Laksamana Cheng Ho, Lampung memiliki rekam jejak panjang dalam hubungan dagang internasional, termasuk dengan Tiongkok.

Simpul Rantai Pasok Nasional

Sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa, Lampung memegang peran krusial sebagai penyalur utama komoditas pangan. Mirza menyebut Lampung berada pada posisi kunci dalam rantai pasok nasional, mengingat fungsinya yang menjembatani pusat produksi di Sumatera dengan pusat konsumsi di Jawa.

“Keunggulan geografis ini harus kita optimalkan untuk menjaga stabilitas distribusi pangan antar-pulau,” kata Gubernur.

Provinsi Lampung memiliki potensi agraris yang masif dengan luas wilayah mencapai 3,3 juta hektare. Mayoritas lahan tersebut merupakan area produktif untuk komoditas padi, jagung, hingga singkong. Selain itu, Lampung tetap mengukuhkan diri sebagai eksportir kopi terbesar di Indonesia.

Di sektor perkebunan internasional, Lampung mencatatkan prestasi sebagai produsen nanas terbesar di dunia. Kontribusi komoditas ini sangat signifikan karena memasok sekitar 23 persen dari total produksi nanas global. Melalui hilirisasi, pemerintah berharap nilai tambah dari seluruh potensi alam tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung.