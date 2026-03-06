Bandar Lampung (Lampost.co) — Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kota Bandar Lampung sejak pagi mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir.

Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Perumahan Tanjung Raya Permai, Kecamatan Tanjung Senang, Jumat, 6 Maret 2026.

Berdasarkan pantauan, debit air mulai naik dengan cepat setelah hujan lebat berlangsung selama lebih dari dua jam. Tingginya curah hujan menyebabkan sistem drainase di sekitar perumahan tidak mampu menampung volume air. Sehingga meluap ke jalanan hingga masuk ke pemukiman warga.

Ketinggian air di beberapa titik terendah perumahan dilaporkan mencapai betis orang dewasa hingga 50 cm. Akses jalan utama perumahan terhambat akibat banjir. Kendaraan roda dua dan roda empat tidak dapat melintas. Sejumlah warga juga mulai mengamankan barang-barang elektronik ke tempat yang lebih tinggi.

Titik Rawan

Menurut penuturan Abrian (53) selaku warga setempat, wilayah Tanjung Raya Permai memang menjadi salah satu titik yang rawan tergenang saat cuaca ekstrem melanda.

Kondisi ini diperparah dengan kiriman air dari wilayah yang lebih tinggi di sekitar Tanjung Senang.

“Di sini memang langganan banjir kalau hujan sudah deres bener. Biasanya tambah parah kalau dapat kiriman dari wilayah yang lebih tinggi,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, hujan masih menyisakan gerimis tipis. Warga untuk tetap waspada, terutama terhadap potensi korsleting listrik dan masuknya hewan liar seperti ular yang terbawa arus air.

Bagi pengendara yang hendak melintas ke arah Tanjung Senang, disarankan untuk mencari jalur alternatif guna menghindari titik kemacetan akibat banjir.

(Fauzan Al Djabar/Magang)