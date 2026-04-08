Bandar Lampung (Lampost.co) – DPRD Provinsi Lampung, mendorong Pemerintah Provinsi Lampung bersama KONI Lampung untuk melakukan persiapan matang. Terutama menyongsong rencana Lampung sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII 2032.

Hal itu tersampaikan oleh Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo. Ia menegaskan bahwa momentum olahraga skala nasional tersebut harus menjadi batu loncatan bagi kemajuan daerah di berbagai sektor. Terutama dalam kesiapan infrastruktur dan dampak ekonomi bagi masyarakat.

​Kemudian Deni menekankan bahwa fokus utama saat ini terletak pada kesiapan teknis, khususnya kesiapan dan renovasi venue pertandingan

“Seluruh fasilitas olahraga harus memiliki standar yang benar-benar mumpuni. Sehingga menuntut perencanaan anggaran yang presisi agar fasilitas tersebut tetap fungsional dalam jangka panjang. Dan tidak menjadi proyek yang sia-sia setelah perhelatan usai,” ujarnya, Rabu, 8 April 2026

Selanjutnya selain kesiapan fisik, ia menyoroti peluang besar untuk mendongkrak sektor pariwisata serta ekonomi kreatif di Bumi Ruwa Jurai. Menurutnya, kehadiran ribuan atlet, ofisial, dan wisatawan dari seluruh penjuru nusantara harus termanfaatkan. Apalagi untuk menghidupkan usaha masyarakat Lampung, terutama sektor UMKM.

“Harus ada strategi khusus agar produk lokal, baik kuliner maupun kerajinan. Ini dapat menjadi primadona selama ajang berlangsung,” kata legislator dari Fraksi Demokrat ini.

Kemudian Deni mengingatkan bahwa seluruh ambisi besar tersebut harus terbarengi dengan tata kelola keuangan yang transparan. Komisi V DPRD Lampung berkomitmen untuk melakukan pengawasan anggaran secara ketat.

“Guna memastikan penggunaan dana tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Demi menjaga marwah Provinsi Lampung sebagai tuan rumah yang sukses secara prestasi maupun administrasi,” katanya.