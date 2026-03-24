Bandar Lampung (lampost.co)–Guna menjamin kenyamanan masyarakat yang hendak berlibur ke destinasi bahari, Polresta Bandar Lampung telah merancang strategi rekayasa arus lalu lintas yang komprehensif. Langkah ini mengatasi potensi lonjakan mobilitas kendaraan menuju kawasan pantai, khususnya yang mengarah ke wilayah Kabupaten Pesawaran.

Kasi Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati, menegaskan bahwa pemberlakuan rekayasa jalan akan bersifat dinamis, menyesuaikan dengan volume kendaraan di lapangan. Fokus utama kepolisian adalah mencegah penguncian arus pada jalur-jalur utama yang menjadi urat nadi pariwisata.

Salah satu titik krusial adalah ruas Jalan RE Martadinata, tepatnya di area Simpang Sukamaju, Teluk Betung Timur. Lokasi ini kerap menjadi simpul kemacetan saat arus keberangkatan maupun kepulangan wisatawan meningkat.

“Jika terjadi penumpukan kendaraan, petugas akan segera mengalihkan arus. Pengendara dari arah Jalan Zulkarnain Subing nantinya akan kami arahkan untuk berputar di kawasan SPBU Sukamaju. Tujuannya memecah kepadatan di persimpangan,” jelas AKP Agustina, Senin, 23 Maret 2026.

Selain pengalihan jalur, kepolisian juga menyiapkan skema buka-tutup atau sistem satu arah (one way). Strategi ini akan kami prioritaskan saat arus balik dari kawasan wisata menuju pusat Kota Bandar Lampung mengalami eskalasi signifikan pada sore hari.

Prioritas utama dari kebijakan ini adalah menjaga ritme pergerakan kendaraan agar tetap stabil, sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan akibat kelelahan pengemudi di tengah kemacetan panjang.

Keselamatan dan Kepatuhan

Pihak kepolisian mengimbau seluruh pelancong untuk senantiasa mengedepankan aspek keselamatan. Para pengendara harus mematuhi rambu. Mengikuti petunjuk jalan dan marka yang telah terpasang.

Menaati instruksi petugas. Kooperatif terhadap arahan personel kepolisian di setiap pos pengamanan., Kemudian, memastikan kesiapan kendaraan. Pastikan kondisi fisik kendaraan dalam keadaan prima sebelum menempuh perjalanan.

Melalui persiapan matang ini, Polresta Bandar Lampung berharap masyarakat dapat menikmati momen liburan Idulfitri dengan rasa aman.