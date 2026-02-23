Bandar Lampung (Lampost.co) – Polresta Bandar Lampung melalui Bhabinkamtibmas memaksimalkan patroli rutin sebagai pencegahan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Apalagi ketika bulan suci ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026M/1447H.

Seperti yang dilakukan Bhabinkamtibmas Kelurahan Way Dadi, Polsek Sukarame, Aiptu Afeni, Senin, 23 Februari 2026. Selain melakukan sambang, petugas juga mengontrol area parkir Jalan Endro Suratmi, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung.

Kemudian Aiptu Feni juga memberikan pesan kamtibmas kepada petugas parkir dan masyarakat guna mengantisipasi tindak kejahatan selama ramadan. Khususnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kawasan perbankan.

Kapolsek Sukarame, Kompol M Rohmawan menegaskan bahwa langkah preventif tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan pada titik-titik rawan.

“Kami mengintensifkan patroli dan sambang Bhabinkamtibmas. Terutama area perbankan dan pusat aktivitas masyarakat. Ini untuk mencegah aksi curanmor dan tindak kriminalitas lainnya,” ujarnya dalam siarannya.

Kemudian ia juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada, memastikan kendaraan dalam keadaan terkunci ganda. Serta tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan saat terparkir.

Dengan kehadiran polisi di tengah masyarakat, harapannya tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang beraktivitas wilayah Kelurahan Waydadi dan sekitarnya.