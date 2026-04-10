Bandar Lampung (Lampost.co) — Kondisi Jalan RA Basyid, tepatnya di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi ini mendapat keluhan warga karena bisa membahayakan pengguna jalan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah titik di ruas jalan tersebut terdapat lubang cukup dalam. Beberapa lubang bahkan diberi penanda berupa ban bekas oleh warga sebagai upaya menghindari kecelakaan.

Jalan tersebut merupakan salah satu akses utama yang ramai dilalui kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, termasuk kendaraan bermuatan besar. Kepadatan lalu lintas biasanya meningkat pada sore hari saat warga pulang dari beraktivitas.

Kondisi ini semakin berisiko, terutama pada malam hari atau saat hujan. Minimnya penerangan serta genangan air yang menutupi lubang membuat pengendara kesulitan menghindari jalan yang rusak.

Kecepatan Tinggi

Salah satu warga, Dedi, mengaku khawatir saat melintasi jalan tersebut, terutama pada malam hari. Ia menyebut kondisi jalan yang rusak diperparah oleh perilaku pengendara yang melaju dengan kecepatan tinggi.

“Ngeri kalau malam, apalagi kalau hujan. Kadang pengendara motor juga ngebut, itu bahaya banget dengan kondisi jalan yang rusak gini,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan warga lainnya, Arin, yang menilai kondisi jalan semakin membahayakan karena tingginya volume kendaraan besar yang melintas di jalur tersebut.

“Di sini jalannya ramai, banyak mobil besar lewat. Kadang motor juga pada ngebut, jadi makin bahaya kalau jalannya rusak seperti ini,” katanya.

Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan agar risiko kecelakaan dapat terhindarkan. Hingga saat ini, perbaikan menyeluruh di sepanjang jalan tersebut belum pemerintah lakukan.

Warga sekitar juga mengimbau para pengguna jalan untuk lebih berhati-hati saat melintasi ruas tersebut, terutama pada malam hari.

(Intan Tyas/Magang)