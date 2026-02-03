Bandar Lampung (Lampost.co) — Harga bahan pokok di Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan mulai mengalami kenaikan menjelang Ramadan, Selasa, 3 Februari 2026.

Komoditas yang naik meliputi cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, cabai setan, dan bawang merah.

Pedagang setempat menyebut kenaikan harga terjadi dalam beberapa hari terakhir ini.

Namun aktivitas belanja masyarakat terpantau meningkat dari pada hari biasa.

Salah seorang pedagang, Novitasari (48) mengatakan harga cabai rawit mulai mengalami kenaikan di angka Rp60.000 per kilogram.

Sedangkan cabai setan di angka Rp65.000 per kilogram. Kemudian harga cabai merah dan hijau Rp45.000 per kilogram.

Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok ini dipicu oleh meningkatnya permintaan jelang bulan Ramadan.

Perkiraannya harga sejumlah komoditas akan terus mengalami kenaikan hingga jelang Lebaran nanti.

“Biasanya harga bahan pokok kalau mau puasa pasti akan naik terus, puncaknya mendekati Lebaran nanti,” ujarnya.

Sementara itu, seorang pembeli bernama Nia (34) mengaku meningkatkan jumlah belanja untuk kebutuhan rumah tangganya. Ia memilih menyetok cabai karena harga bisa terus bergerak naik.

“Biasanya beli setengah kilogram, sekarang saya beli dua kilogram untuk persediaan,” katanya.

Fauzan Al Djabar/Magang