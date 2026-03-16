Bandar Lampung (lampost.co)–Momentum kepulangan warga ke kampung halaman menjadi lebih bermakna dengan kehadiran program mudik gratis yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Lampung. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, secara simbolis melepas rombongan pemudik yang menggunakan moda transportasi bus dan kereta api di Stasiun Tanjung Karang pada Senin, 16 Maret 2026.

Program ini hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat agar dapat merayakan Idulfitri tanpa harus terbebani tingginya biaya transportasi. Selain faktor ekonomi, Pemprov Lampung menitikberatkan pada aspek keamanan dan kenyamanan agar warga sampai di tujuan dengan selamat.

Sejak pagi, Stasiun Tanjung Karang telah padat warga yang antusias membawa perlengkapan mudik. Dalam prosesi pelepasan tersebut, Jihan Nurlela turut berinteraksi erat dengan para peserta, mendengarkan cerita mereka. Jihan juga membagikan bingkisan suvenir sebagai bekal perjalanan.

“Kami berharap perjalanan ini lancar dan para pemudik bisa segera berkumpul dalam kebahagiaan bersama keluarga tercinta di kampung halaman,” ungkap Jihan.

Salah satu pemudik bernama Lela mengakui bahwa inisiatif pemerintah ini sangat berdampak pada stabilitas keuangan rumah tangganya menjelang lebaran. Ia menceritakan bahwa alokasi dana yang semula disiapkan untuk tiket kini dapat dialihkan untuk keperluan hari raya lainnya.

Antusiasme yang tinggi dari masyarakat menunjukkan bahwa layanan transportasi cuma-cuma ini menjadi program yang sangat dinantikan setiap tahunnya. Fasilitas yang memadai membuat para peserta merasa lebih tenang menempuh perjalanan jauh ketimbang menggunakan kendaraan pribadi yang lebih berisiko.

Melalui penyelenggaran rutin ini, Pemprov Lampung berkomitmen untuk terus mendukung kelancaran arus mudik di wilayah Bumi Ruwa Jurai. Program itu bukan hanya bantuan, tetapi juga upaya mempererat ikatan emosional kebersamaan pemda dengan masyarakatnya.